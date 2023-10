A los problemas que existen en el mercado de la vivienda en España, hay que sumar una nueva modalidad que se extiende entre muchos arrendadores que deciden alquilar su vivienda dividida en habitaciones. Estas habitaciones pueden llegar a costar más de 500 euros al mes en Madrid o Cataluña.

Eunate Martínez, portavoz del Sindicato de Inquilinos de Madrid, denuncia que un piso que puede costar 900 euros completo puede ver elevado su precio a 2.000 euros si cada habitación se alquila a unos 700 euros.

Desde el Sindicato denuncian que así pueden saltarse las limitaciones que se aplican con la Ley de Vivienda. El abogado Víctor Palomo recuerda que los alquileres de habitación no están regidos por la ley de arrendamientos urbanos, sino por "la libre voluntad de las partes".

"Lo que exigimos es que se regule también en alquiler por habitaciones, entendidas como una vivienda habitual", reclama Martínez. En laSexta hablamos con Desiré, inquilina que denuncia que los propietarios del piso en el que vive quieren reformarlo y "poner un chip" para que se entre a las habitaciones como si de un hotel se tratase.

"No sé si me veo firmando un contrato de ese tipo. No puedo sostener pagar 700 u 800 euros al mes", lamenta. Vitruvio, el fondo de inversión propietario de todo su edificio, dice que su edificio que su objetivo no es hacer solo alquileres temporales, sino que convivan todas las modalidades, pero que tanto Desiré como todas sus compañeras se tienen que marchar.