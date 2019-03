Cristóbal Montoro: "Lo que se llama IVA cultural no es verdad"

EL MINISTRO NIEGA LA SUBIDA DEL IVA CULTURAL

Cristóbal Montoro dice ahora que lo de la subida del iva cultural es todo una mentira. Actores, cómicos, industria del cine... el iva cultural es un espejismo. "Lo que se llama IVA Cultural no es verdad", ha insistido el ministro de Hacienda en un desayuno informativo. "No han subido todos los productos culturales, no llamemos cultura a todo... pero ya saben que el titular es imposible de vencer", añade entre risas el ministro.