Contratos con la Gürtel, sushi y whisky, gastos de la caja 'opaca' valenciana

El Consell habría camuflado pagos a la red Gürtel con con la caja fija según publican varios medios valencianos, unos gastos que se niega a publicar. En palabras de Mónica Oltra, diputada por Compromís, "el Gobierno valenciano no quiere apretar ese botón porque si lo hace se tiene que ir al día siguiente".



La caja, prevista para gastos menores y excepcionales, podría esconder contratos fijos, como por ejemplo a una vedette. La contrataon en cuatro ocasiones por más de 700 euros,todo sin pasar por concurso público.



Juan Carlos Moragues Ferrer, consejero de Hacienda, dice que todo está auditado y, cuando le preguntan por gastos concretos, como la factura en horchata de más de 1.000 euros que publica 'El Mundo', evita contestar, "no me voy a meter en gastos que se realizaron hace años".



Sushi, mariscadas, wiski o pinzas del pelo... El escándalo ha llegado hasta el pleno de les Corts. Alberto Fabra tampoco ha dado explicaciones, ha dicho que la verdadera intención es "hacer ruido" y ha añadido: "Ustedes quieren la pena mediática y la pena de telediario".



Desde el Partido Socialista, Carmen Martínez, les ha acusado de gastarse más de un millón de euros en restaurantes, hoteles de lujo con prostitutas y bolsos para alcaldesas.



En ocho años se gastaron mas de mil millones de euros de esta caja. Ahora el Tribunal Superior de Justicia valenciano obliga al Consell a hacer publicas las facturas, una decison que la Generalitat ya ha recurrido.