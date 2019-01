¿Conoces los símbolos del reciclaje? Te ponemos a prueba con este test

Si has obtenido un 5 es nuestro test, ¡enhorabuena! Si no es el caso, no te preocupes: te explicamos qué significan todos esos símbolos impresos en los envases referidos al reciclaje:

Möbius Loop

Si ya conocías al creador del Möbius Loop puede que entres en la categoría de ‘friki’ del reciclaje. En 1970 se celebró el primer Día Mundial de La Tierra y la Container Corporation of America (CCA) convocó un concurso de diseño para encontrar el símbolo gráfico del proceso de reciclaje. Lo ganó Gary Anderson con una interpretación de la banda de Möbius, utilizada para representar un proceso sin fin. El Círculo de Möbius se convirtió así en el símbolo internacional del reciclaje y hoy es uno de los iconos más reconocibles del mundo. Pero Anderson no se hizo rico, este símbolo es de dominio público.

El Möbius Loop está formado por tres flechas dobladas que se persiguen y forman una especie de triángulo que representa la conocida 'Regla de las tres erres': reducir, reutilizar y reciclar.

Punto Verde

Se parece al Möbius Loop pero no es lo mismo. El Punto Verde se empezó a utilizar en Alemania en 1991 y no llegó a España hasta seis años después. Lo comenzamos a ver en nuestros envases después de que Ecoembes firmara un acuerdo con Pro Europe (Packaging Recovery Organisation Europe s.p.r.l), la entidad responsable de proteger la marca y garantizar que se cumpla la directiva europea.

Cuando un envase lleva grabado el Punto Verde significa que la empresa que lo ha fabricado cumple con la Ley de Envases y paga la tasa para que el producto entre en el ciclo del reciclaje. Eso sí, solo se reciclará si el usuario separa el producto y lo deposita en el contenedor adecuado. Así que, si una lata de refresco o una botella tiene este logotipo y la tiras en el contenedor amarillo, tendrá una segunda vida.

Tidyman

Esta figurita humana que arroja un papel a una papelera es el icono más longevo de los que nos acompañan en los envoltorios. El Tidyman nos recuerda que los residuos siempre van al contenedor o a la papelera.

Representado en infinidad de envases, contenedores e incluso utilizado para hacer crítica social, el origen de este famoso icono parece estar perdido. Se empezó a ver en Estados Unidos en la década de los 50, tal vez los 60, pero todo es incierto. Un misterio de tal envergadura que incluso se ha creado un hastag para buscar su procedencia. #SearchingForTidyman. La única certeza es la universalidad del icono que lleva representándose casi setenta años en todo el mundo.

El Tidyman indica que el producto debe desecharse adecuadamente pero, ¿en qué contenedor? En el año 2005 se crearon tres símbolos parecidos pero con una variante: el color. Mientras que Tidyman es un logo en blanco y negro, los nuevos iconos tienen tres colores: amarillo, azul y verde. Como los contenedores de recogida selectiva: amarillo para envases de plástico, metálicos y briks; azul para papel y cartón; verde para el vidrio. Así es más fácil no equivocarse.

Los siete símbolos del plástico

¿Te has fijado alguna vez en el símbolo que aparece en la base de las botellas de agua? Sí, ese Círculo de Möbius con un número del uno al siete grabado en su interior. Los siete símbolos del plástico. Cada número indica el tipo de plástico con el que está fabricada la botella o el envase; porque también lo llevan los tuppers, por ejemplo.

PET, es el número uno, tereftalato de polietileno. Totalmente reciclable y el más utilizado para el almacenamientos de alimentos y bebidas. Los envases de productos de limpieza, por ejemplo, contienen polietileno de alta densidad (HDPE), el número dos. El tres es Cloruro de polivinilo o vinílicos (PVC o V), con él se fabrican tarjetas de crédito, tuberías o piel sintética.

Y ojo, que no todos los plásticos se debe depositar en el contenedor amarillo. Con otros productos como biberones, ordenadores o juguetes debes acudir a un punto limpio.

RAEE

Por último, el contenedor tachado con un aspa no es el logo de la última escisión de Podemos, como bromeamos en nuestro test, sino que se refiere a residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), donde lo verás impreso. Tanto el símbolo como la normativa RAEE proceden de una Directiva Europea.

Electrodomésticos, fluorescentes, consolas, pantallas o termómetros, entre muchos otros, son RAEE. Lo mejor es repararlos y/o reutilizarlos, pero si no es posible hay que deshacerse de ellos en un lugar adecuado. Puede ser un punto limpio u otro punto municipal, un almacén habilitado por el distribuidor del producto o un Centro de Agrupación de Carga (CAC).

Es obligación de las empresas imprimir algunos de estos símbolos en sus productos para informar sobre sus componentes. Pero una vez más, para que sean correctamente reciclados, los usuarios deben llevarlos al contenedor de recogida selectiva adecuado. Algunos de estos residuos son especialmente contaminantes si se liberan en el medio ambiente.