La propuesta de Unidas Podemos para crear una empresa pública de electricidad no sale adelante al no contar con los apoyos necesarios. La iniciativa ha tenido los votos en contra del socio de coalición, el PSOE, que no la considera una medida efectiva, demás de los votos negativos del PP, Vox, Ciudadanos y el PNV.

Desde la formación morada impulsaban esta proposición no de ley, principalmente, para hacer frente a la subida de los precios de la luz. "Para seguir bajando la factura de la luz tenemos haciendo frente al oligopolio energético", explicaban. Además, consideraban en Unidas Podemos, que una empresa pública de energía "ayudaría a alcanzar los objetivos de un horizonte verde".

Sumaban además a sus argumentos que si las concesiones a las hidroeléctricas duran 75 años, "actualmente muchas están cercanas a ese término". Su propuesta pasaba por que fuesen adquiridas por esta hipotética empres pública para explotarlas y crear nuevas instalaciones de energías renovables.

También ponían como referencia a España otros países de nuestro entorno como Francia, Italia, Suiza, Austria, Holanda, donde ya existe participación pública en empresas energéticas.

Pero en el PSOE han cuestionado esta medida de sus aliados, y especialmente el hecho de que la creación de una empresa pública pueda acabar con la pobreza energética. "Lo que hace falta es reforzar el bono social, hacer que llegue a más gente y mayor cuantía, algo que ya está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez, que hace poco duplicó las cuantías de este bono social", han destacado los socialistas a través del diputado German Renau.

La proposición de ley de Podemos, en cambio, sí ha contado con el apoyo de partidos socios del Gobierno tanto en la investidura y los Presupuestos como ERC, Teruel Existe, EH Bildu, Compromís y el BNG.