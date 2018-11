Concentración en Madrid por las precarias condiciones del tren que une la capital con Talavera y Extremadura

Miles de extremeños, 3.000 según las estimaciones de los organizadores, en este caso el PP de Extremadura, han regresado a Madrid, un año después de su primera manifestación en la capital, para reclamar un tren digno para esta comunidad autónoma.

La concentración, que ha tenido lugar nuevamente en Plaza de España, ha sido convocada por el PP de Extremadura y no ha contado con la asistencia del Gobierno socialista de Guillermo Fernández Vara, que sí asistirá a una protesta prevista en Cáceres este domingo convocada por el Pacto por el Ferrocarril.

El PP ha criticado que Fernández Vara y el PSOE extremeño no hayan secundado esta movilización en Madrid, ya que entienden que no acuden a la capital de España porque ahora gobierna Pedro Sánchez y no Mariano Rajoy.

El expresidente de la Junta de Extremadura y líder del PP regional, José Antonio Monago, ha lamentado la ausencia de Fernández Vara y ha recordado que el PP extremeño sí asistió a Madrid el año pasado, pese a que Rajoy ocupaba la Moncloa. "Lo que querían los socialistas el año pasado no era un tren digno, era una manifestación contra Rajoy", ha acusado.