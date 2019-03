Huelga del taxi: competencia asegura que limitar los VTC aumentará las tarifas y bajará la calidad del taxi

La Comisión Nacional de la Competencia asegura que limitar los VTC aumentará las tarifas y bajará la calidad del taxi. Y esa conclusión es la que ha crispado a los taxistas, porque dicen que "pasará al contrario como ha ocurrido en San Francisco, donde prácticamente no hay taxis y se ha multiplicado el precio por 10".

Competencia responde que mientras desde 1995 la población ha aumentado y el turismo también, las licencias de taxi se han estancando. Y si sumamos las de VTC, el incremento está muy lejos del de la población y el turismo, por lo que concluye que son necesarios más vehículos que deben "convivir para beneficio de los consumidores".

La CNMC critica duramente el decreto de Ábalos porque entiende que traspasar las competencias a las comunidades para reducir las VTC no está justificado y perjudica innecesariamente al usuario.

El ministro no se calla y responde que la CNMC no entiende cómo se dividen las competencias: "No entiendo que no se quiera asumir el marco competencial de nuestro país".

En su informe, Competencia propone liberalizar el taxi eliminando regulaciones para fomentar la competencia con las VTC y así aumentar la oferta y dar respuesta al importante repunte de la demanda.