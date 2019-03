Los chiringuitos de playa, en el punto de mira de Hacienda

Los chiringuitos, los bares de la costa y los festivales playeros tienen que rendir cuentas a los centenares de inspectores que les miran con lupa por si alguno de sus empleados no está dado de alta en la Seguridad Social o cobra indebidamente el paro. El fraude en la hostelería, según Trabajo, puede llegar al 40%.



Y es que el fraude no entiende de vacaciones, al menos eso piensan los inspectores de Hacienda y de trabajo que este verano no dudan en visitar bares y chinringuitos en nuestras playas.



Los inspectores buscan cualquier tipo de irregularidad. Especialmente trabajadores que no estén dados de alta en la Seguridad Social o que estén compatibilizando su trabajo con la prestación de desempleo.



Muchos hosteleros no ven bien estas inspecciones en temporada alta, y otros piensan que deberían centrarse en aquellos que hacen actividades ilegales.



Las playas no han sido el primer objetivo en la lucha contra el fraude. La feria de Sevilla y las fallas de Valencia ya fueron miradas con lupa por los inspectores.



Durante este año se esperan más 250.000 visitas de inspectores a los centros de trabajo.