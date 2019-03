¿Castiga la propuesta fiscal de Ciudadanos a la gente con menor renta?

Para crítica o broma fácil, las propuestas de Ciudadanos siguen en el punto de mira del PP. "Se cerraría el AVE en el que he venido, hoy he venido tarde pero tampoco es para cerrarlo", ironizaba Álvaro Nadal, director de la oficina del económica del presidente del Gobierno.

Pero hoy no ha sido el AVE el centro de la polémica, sino las medidas en materia de impuestos. "No son propuestas demasiado sólidas, se nota la falta de experiencia y la falta de conocimiento", sentenciaba Nadal.

Desde Ciudadanos presumen de que detrás de su programa hay expertos más que formados. "Dicen que nuestros asesores están en el extranjero, estos no son tiempos de Paco Martínez Soria; dan clases en Nueva York o en Londres y ellos tiene a Floriano", decía Rivera en una entrevista televisiva.

Su propuesta es la siguiente. En la actualidad hay tres tipos de IVA: el superreducido, del 4%, el reducido, del 10 y el general, del 21%. Ciudadanos propone que haya solo dos. Del 7 y el 18%. Ahora lo único que está claro es que todo lo que se grava al 4 subirá al 7 y lo que está al 21 bajará al 18. La clave está en saber qué productos y bienes pasarán del 10 al 7 y al 18%.

"Si lo que me están preguntando es que si estoy de acuerdo con subir el IVA al pan, la respuesta es no, no estoy de acuerdo", afirma Pablo Iglesias.

El partido de Albert Rivera defiende sin embargo que no esperan recaudar más. Aún así ven necesaria la reforma. Según los expertos es positiva, aunque con un pero. "Tienen como fin que más personas paguen impuestos, su punto débil es que van a castigar a las personas que tienen menos rentas", sostiene Benancio Salcines, presidente de la Escuela de Finanzas de A Coruña.

Ciudadanos asegura que las rentas bajas sí van a salir muy beneficiadas.