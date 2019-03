Caixabank rebaja la cláusula suelo a cambio de contratar otros productos

Esperaban un respiro y se encontraron todavía más en el atolladero. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca reconoce que CaixaBank está rebajando la cláusula suelo de muchos hipotecados en apuros, pero aseguran que el acuerdo tiene de nuevo letra pequeña.

Según explica Enrique Ángel, de la PAH de Sevilla, "es una práctica que ha ocurrido, no se puede decir que hayan puesto pistolas en el pecho, pero ha ocurrido. En el caso ".



Para conseguir un margen de rebaja en la cláusula suelo habaría que firmar nuevos productos y además un documento en el que conste la renuncia a reclamaciones futuras. Sin embargo, por parte de la entidad, lo niegan.



Desde la Asociación de Usuarios de Bancos Cajas y Seguros, Antonio Pulido recuerda que "los bancos siempre intentan meternos los abusos en letra pequeña o más grande".



Caixa Bank recuerda que el Supremo no dijo tener nada en contra de sus hipotecas e insiste en su transparencia. El banco catalán reconoce no obstante que ofrecen alternativas a sus clientes. Pero, ojo, porque si se contrata un seguro un fondo o una tarjeta, al final la rebaja de la cláusula suelo puede salir cara



Pero esa mala jugada podría ser lo de menos porque las plataformas advierten contra el compromiso que invalida las reclamaciones. La medida podría podría dejar a los clientes totalmente indefensos ante la entidad bancaria.