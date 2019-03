Bruselas y el FMI ven inevitables nuevos recortes en España

Cuando las barbas de tu vecino veas recortar, pon las tuyas a remojar. Con Francia y Portugal podando gasto, los economistas tienen claro que el próximo en pasar por la barbería será España. En palabras de Alejandro Inurrieta, director de la Escuela de finanzas de Madrid, "España va a seguir la misma senda que están siguiendo Portugal y Francia porque es la indicación de la Unión Europea para reducir el déficit".

El Gobierno tiene asumido que el calvario no ha terminado

Los datos de déficit no engañan, España no cumplió el año pasado y está previsto que lo haga por los pelos en 2014. Portugal mejoró todas las expectativas y sigue por buen camino, pero seguirá recortando y en París le ven las orejas al lobo y tiran de frases que aquí ya oímos antes. El primer ministro, Manuel Valls ha dicho que "no se puede vivir por encima de nuestras posibilidades".



En España, a pesar de que presentamos cifras peores el discurso ya ha cambiado. "La voluntad del Gobierno es bajar impuestos", sostiene el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos. En cambio, la lupa siempre vigilante de la troika enfría los ánimos.



Y malabarismo tras malabarismo el Gobierno tiene asumido que el calvario no ha terminado, un camino que será necesario transitar en compañía de los países vecinos.