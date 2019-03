El banco Sabadell descarta cualquier riesgo de secesión en Cataluña tras el resultado del 27S

SEGÚN UNA CIRCULAR INTERNA QUE LA ENTIDAD DISTRIBUYÓ ENTRE SUS EMPLEADOS

Para el Banco Sabadell ya no existe riesgo alguno de secesión en Cataluña. No habían pasado ni 24 horas de las elecciones catalanas y la entidad distribuyó una circular interna entre sus empleados descartando cualquier peligro y avisando de que sus operaciones no sufrirán cambios. Hace semana y media el Sabadell se adhería a un comunicado de los grandes bancos que decía justamente lo contrario, llegando a alertar incluso de la posibilidad de abandonar Cataluña.