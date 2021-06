El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha pedido "prudencia adicional" a la hora de subir el salario mínimo interprofesional (SMI) al considerar que "algunos de los colectivos potencialmente más afectados por esta medida", en términos de destrucción de empleo o no creación de puestos de trabajo, "han sido particularmente los más afectados por la crisis", mencionando entre ellos a los jóvenes.

"Esto incorpora o exige un elemento de prudencia adicional", ha aseverado, preguntado por su opinión acerca de un posible incremento de este indicador, durante las jornadas organizadas por la APIE, dentro de los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander (Cantabria). El gobernador del Banco de España cree que la subida del salario mínimo podría ser contraproducente, sobre todo para los jóvenes.

Sin embargo, de salarios en plena pandemia no solo se habla en España. El presidente de EEUU, Joe Biden, ha pedido a los empresarios que paguen más. "Me dicen que no pueden pagar a los trabajadores, y yo les digo que les paguen más. Tienen que empezar a tener gente trabajadora con un salario decente", ha defendido.