Aumenta el número de personas en paro que no cobra prestación

Yolanda sueña, día y noche, desde hace cuatro años con encontrar un trabajo. Según declara para un equipo de laSexta Noticias, ha agotado "todas las ayudas, ahora ya no hay nada y la única opción es el banco de alimentos".



El caso de Yolanda es uno más de los 1.800.000 españoles que ni encuentran trabajo ni cobran paro. Al respecto, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, advierte de que "la cobertura por desempleo deja fuera al 40% de los parados.



El estado se gasta en prestaciones por desempleo un 16% menos que hace un año. Desde febrero de 2013, 250.000 parados han perdido la prestación por desempleo, una cifra mayor que los que han encontrado un empleo. Desde Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo denuncia que es "fundamental que la prioridad pasen a ser las personas. Una renta mínima garantizada debería ser el objetivo para mejorar la calidad de nuestras redes de protección social"



Todavía hay una cifra peor, la de los parados que no cobran ni prestación ni subsidio. Desde el PSOE, Valeriano Gómez, portavoz de empleo de la formación en el Congreso expresa que "más de tres millones de personas están paradas y no reciben prestación económica alguna".



Informes de la OCDE y de Cáritas alertan de que en España crece la desigualdad porque los más vulnerables se están descolgando del sistema de protección social. Son las otras cifras del paro, españoles que no notan la recuperación y que ven cómo su situación, lejos de mejorar, empeora.