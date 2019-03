La Audiencia Provincial anula la causa principal del caso Blesa

La Audiencia Provincial de Madrid ha anulado la investigación del juez Elpidio José Silva al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, por convertir la concesión de un crédito de 26,6 millones a Marsans en una "causa general", si bien el banquero no saldrá de prisión de forma inmediata.

La decisión no implica la excarcelación inmediata

El auto es muy agresivo contra Elpidio José Silva, el juez que instruye el caso. Según la Audiencia, lo ha hecho mal, ironizan con sus "facultades adivinatorias inusuales". Le acusan de basarse en noticias de prensa y de pasillo, de utilizar la Wikipedia en sus argumentaciones y califican su proceder de "desacertado". Concluyen afirmando que "el proceso se ha convertido en una causa general en busca de los responsables de la crisis económica que atravesamos y su castigo".

De esta forma, los tres magistrados anulan no sólo las reaperturas, decretadas por Silva en junio y noviembre del pasado año, sino todas las actuaciones derivadas de las mismas, incluyendo la causa de la compra del City National Bank de Florida por la que envió a prisión incondicional a Blesa el pasado 5 de junio.

La sala aclara al titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid que "en modo alguno la crisis en los Estados Unidos" ni la que desde 2010 padecen "los Estados de la Eurozona", ni tampoco "una gestión bancaria nefasta" -argumentos que esgrimió Silva para reabrir la investigación- "pueden servir de base" para ello.



La decisión de la Audiencia no implica la excarcelación inmediata del banquero ya que, según fuentes fiscales, formalmente Blesa está en prisión preventiva por la adquisición por parte de Caja Madrid del City National Bank de Florida, de la que el tribunal que se ha pronunciado no tiene conocimiento.



"Es una evidencia que la causa del City National Bank tiene su origen en la anterior, pero la sección 30 no tiene conocimiento de la misma, por lo que no puede decretar la libertad de Blesa", han señalado estas fuentes, que han agregado que la Fiscalía, que ya recurrió el encarcelamiento del expresidente de Caja Madrid, se plantea pedir de nuevo su libertad.



Así, el Ministerio Público solicitaría al juez Elpidio José Silva que, a la vista de lo decidido por la Audiencia Provincial y sin esperar a la resolución del recurso, ordene la puesta en libertad del exbanquero.



Según las mismas fuentes, que estiman que la defensa de Blesa también planteará la libertad de su cliente, han señalado por último que estas peticiones serían innecesarias si Silva decidiera actuar de oficio y acordar su excarcelación.



Pero si el magistrado no lo hiciera y tampoco atendiera las peticiones del fiscal y del abogado de Blesa, habría que esperar a que una sección distinta a la de hoy, la número 15, resuelva los recursos contra el auto de prisión.



En otro de los autos notificados hoy por el tribunal madrileño, los magistrados anulan también la decisión de Silva de prohibir al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán salir de España y retirarle el pasaporte, al considerar que "no existía necesidad" de tomar esa medida ni había riesgo de fuga.



Por último, subraya que el sindicato Manos Limpias, que dio origen al procedimiento tras presentar una denuncia en diciembre de 2009, no cumple ninguno de los requisitos exigidos por la ley para actuar como acusación particular, por lo que anulan su personación. "Ni es titular del bien jurídico protegido por el delito societario que se denuncia, ni tiene, por tanto, la condición de ofendido; como tampoco la de perjudicado, por no haber sufrido personalmente alguna consecuencia dañosa del hecho", concluye