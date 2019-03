Arturo Fernández rechaza comparecer en la Asamblea de Madrid por el supuesto fraude en cursos de formación

Arturo Fernández, presidente de la CEIM no ha querido comparecer para dar explicaciones en la Asamblea de Madrid para dar explicaciones sobre el supuesto fraude en los cursos de formación.

El portavoz adjunto del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, José Quintana, ha señalado que Fernández "ha vuelto a negarse a comparecer" en comisión parlamentaria sobre el 'caso Aneri', al que el diputado se ha referido como 'caso CEIM'.



En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces Quintana ha constatado que si el PP hubiera aceptado la creación de una comisión de investigación sobre el fraude de los cursos de formación continua, Fernández estaría obligado a comparecer. "A lo mejor esta puede ser otra de las razones por las que no se ha aceptado esa comisión de investigación", ha apostillado.

Tras afirmar que es evidente que el presidente de la patronal madrileña "no quiere dar ninguna explicación", se ha preguntado qué se diría desde la derecha y algunos medios de comunicación si fueran los sindicatos quienes tuvieran esa actitud.



Por su parte, el portavoz de UPyD, Luis de Velasco, ha criticado que el PP haya rechazado en la Mesa de la Asamblea una pregunta para su formulación en pleno sobre las actuaciones que ha llevado a cabo la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura en relación con el presunto fraude de los cursos de formación "que puede afectar a Alfonso Tezanos".



Según ha explicado, la razón que ha sido esgrimida por la Mesa es que esa pregunta es similar a una presentada previamente en el periodo de sesiones por el Grupo Socialista. Asimismo, ha indicado que sí ha sido admitida la misma pregunta pero sustituyendo la referencia a Alfonso Tezanos por el nombre de su empresa, Elmar Time.



A este respecto, el portavoz 'popular', Iñigo Henríquez de Luna, ha asegurado que lo único que hacen los miembros de su formación es aplicar el reglamento de la Cámara, que dice que no se podrá sustanciar en el mismo periodo de sesiones una pregunta que ya se hubiera formulado.