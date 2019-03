Amas de casa, estudiantes y turistas formarán un 'cuerpo de espías' para acabar con el fraude fiscal griego

El Gobierno griego quiere combatir los pagos sin IVA y para ello, propone crear un cuerpo de observadores fiscales. Una especie de espías que acudan a los establecimientos equipados con cámaras ocultas para detectar engaños en el pago de impuestos. Es una de las medidas con las que quieren combatir el fraude fiscal que supera los 15.000 millones anuales.

El profesor de Economía de la Universidad Alcalá, José Carlos Díez, explica que "hay una costumbre de no pagar impuestos, de no pedir ningún tipo de facturas". Entre los posible reclutados: amas de casa, estudiantes e, incluso, turistas. Estos observadores fiscales no tendrían poder para sancionar. Sólo filmarían imágenes que servirían como prueba para futuras sanciones por parte de Hacienda. El ministro Varoufakis cree que la simple idea de que cualquiera pueda ser uno de estos espías, tendrá un efecto disuasorio sobre quienes no cobran el IVA.

José Carlos Díaz explica que "en Italia ha funcionado la policía fiscal. Es evidente que los ciudadanos tenemos miedo al gendarme y cuando aumenta la vigilancia y más presión, aumenta la recaudación". Es sólo una de las siete reformas que el Gobierno griego propone en su carta al Eurogrupo. En la misiva, también pone cifra a las medidas contra la 'crisis humanitaria', como la electricidad gratis para hogares en situación de pobreza. Costarán 200 millones en 2015.