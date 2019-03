Rebelión en los comercios de Barcelona contra la prohibición de abrir algunos domingos

Tiendas del centro de Barcelona decidieron abrir sus puertas el domingo 28 de diciembre pese a que la ley catalana no se lo permitía. Muchos comerciantes no quisieron perder una jornada de compras navideñas y se acogieron a la ley estatal. Una comerciante de el Born declara que abrió conforme a la ley estatal y no a la catalana.



La ley catalana da libertad de horarios a los comercios de alimentación de hasta 150 metros cuadrados que no sean de grandes cadenas, que pueden abrir todos los domingos y festivos, salvo el 1 de enero y el 25 de diciembre.

Por el contrario, la ley estatal más permisiva, ya que permite a los comercios de cualquier tipo de hasta 300 m2, y que no sean de cadenas, abrir todos los domingos y festivos que consideren oportunos.

El Tribunal Constitucional ha suspendido este precepto de la ley catalana después de que la recurriera el Consejo de Ministros por ir en contra de la ley estatal. Comerciantes catalanes denuncian que el Estado trata de imponer el modelo mucho más liberal de la Comunidad de Madrid.

Las opiniones son dispares sobre la caja que se hace en estos días y la Generalitat lo va a tener difícil para multar a los comercios que abrieron el domingo. "No se puede sancionar", dijo Fraile. La suspensión de la ley catalana durará al menos, otros cinco meses más, hasta que el Tribunal Constitucional dicte sentencia sobre su legalidad.