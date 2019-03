En 2014 comenzarán las prospecciones petrolíferas en Canarias

Un informe realizado por Repsol estipula como imposible que el petróleo alcance la costa en caso de derrame.



De acuerdo con el ministro Soria, en el segundo semestre de 2014 comenzarán las prosprecciones y en 2015 las extracciones en caso de que hubiera petroleo. “El Gobierno apoyará, alentará y animará los proyectos de investigación y proprespecciones para encontrar yacimientos de petróleo o gas”



Soria parece ser contundente y desoye las reiteradas reticencias del presidente de Canarias, Paulino Rivero, que dijo en su día “no habrá prospecciones en nuestras aguas, por mucho que se empeñen”



Hace meses ya dijo el ministro Soria que oponerse es decir no a mayores posibilidades de futuro. “España no es una economía que se puede permitir decir no a un proyecto como este”.

Las prospecciones no serán tarea fácil, habrá que perforar hasta dos kilómetros y se hará a unos 60 kilómetros de la costa porque así obliga la seguridad ambiental del Gobierno. Pero aun así, esto no convence a los cabildos de Fuerteventura y Lanzarote.