Josep Pedrerol, presentador de 'Jugones' y de 'El chiringuito', ha estado con Cristina Pardo en 'Liarla Pardo' para hablar del fútbol ahora que vuelve LaLiga. Y también vuelve 'Jugones' a su plató habitual, a las 15:15 de este mismo lunes 8 de junio.

"Al principio me parecía raro que se hablara de fútbol. Cuando Tebas hablaba del negocio... decía qué feo es eso. Habría hecho compañía a los vivos, pero había una etapa en España en la que solo importaban los hospitales, los fallecidos y los enfermos. Que vuelva ahora está bien. Hay un partido cada noche", dijo Pedrerol.

Además, habló sobre la presencia de público en los estadios: "Hay zonas de España en la que la gente va a las playas y otras en las que no. Si una comunidad ha hecho los deberes... La pasión nace de las gradas. Ahora, poder escuchar los sonidos del fútbol por dentro va a estar 'guapo' también".

"LaLiga cambia. No sabemos cómo estará ahora el equipo que antes estaba muy bien. Hay jugadores que necesitan al público porque se encienden. A otros les pitan, a lo mejor mes viene mejor. Habrá más lesionados. Será importante el papel de los preparadores físicos", afirma Josep.

Pedrerol también ha hablado sobre el racismo en la sociedad y, por tanto, en el fútbol: "El fútbol no es ajeno a la sociedad. Si hay racistas en tu barrio y van a un campo... el fútbol no acrecienta el racismo. En el estadio se muestran los instintos más bajos. Los clubes están más mentalizados. Un árbitro cuando haya cánticos racistas debe suspender el partido, así de fácil".

Sobre la ausencia de Sergio Ramos con el Ministro de Sanidad, Pedrerol responde: "No se prestaba a la fotografía. No le apetecía ir. Una parte le puso a caer de un burro y otra le defendió. Son las redes sociales. Dices cualquier cosa y la mitad de pone a parir. A mí me pasa lo mismo".

"El Real Madrid no se plantea fichar a Neymar"

También habló del mercado de fichajes y de un Real Madrid que no se plantea fichar a Neymar: "Hay imágenes suyas en bicicleta y parece estar algo pasado de kilos. Me da pena, pero está en camino de ser un exjugador. ¿Mbappé? Este año no puede ser".

El presentador de 'Jugones', además, habló de su experiencia personal en la cuarentena: "Soy hipocondriaco. Ser así significa que en cuanto oyes síntomas de una enfermedad de repente los tienes todos. Psicólogos, ¡ayudadme!"

"Soy de mucha intensidad también. E hiperactivo. El cuerpo nota el parar así de repente", afirma.

Pedrerol dice que en este tiempo se ha dado cuenta de muchas cosas: "Éramos muy felices. Somos muy de abrazar. Echo de menos al público, quenos da la vida. Es todo más triste. Echo de menos lo normal. El salir a la calle si quiero, que no me digan cuándo salir. No me gustan las limitaciones, pero soy algo miedoso también".

Te puede interesar

Josep Pedrerol reveló una anécdota inédita con José Mourinho: "Dormí solo una hora..."

Exclusiva de Pedrerol: "El Real Madrid jugará la Champions en el Bernabéu si puede entrar público"

'Zasca' del año en 'El Chiringuito': Josep Pedrerol deja sin palabras a Petón