Este martes 2 de junio se cumplieron siete años del último partido de José Mourinho al frente del Real Madrid. El Santiago Bernabéu le brindó una calurosa despedida tras tres temporadas en las que el portugués había alzado una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España.

Durante 'El Chiringuito' se recordó el momento y Josep Pedrerol reseñó que también se cumplían siete años de la entrevista que le concedió el exentrenador del Real Madrid.

"Siro López, Juan Antonio Luque y yo estábamos con Mourinho y sus ayudantes mientras que recogían las cosas del despacho. Le dije que quería hacerle una entrevista y me dijo que cuando se fuera a Inglaterra", comenzó contando Pedrerol.

A su vez, Josep relató que la entrevista le llegó mucho antes de lo que esperaba: "Esa misma noche salí a tomar unas 'copillas' y me acosté tarde. Cuando llevaba una hora en la cama, me llamaron y me dijeron: 'Nos la da ahora'. Me duché rápido, hice las preguntas en el taxi y llegamos al hotel 'Mirasierra Suites'.

"El día anterior nos contó cosas de lo que pasaba en el vestuario del Madrid muy llamativas. Me dijo: 'Ahora va a llegar el comunicado médico de un jugador que se va a borrar'", añadió el presentador.

Tras contar la anécdota, Josep quiso cerrar el tema elogiando el trabajo y la dedicación de 'Mou' durante su periplo en el Real Madrid: "Mourinho se equivocó en muchas cosas, pero trabajó mucho contra el mejor Barça de la historia. Recuerdo la tristeza que tenía por dejar su Madrid. Porque Mourinho era muy del Madrid".