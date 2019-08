"Cuando estoy surfeando no escucho, entonces me entra más miedo". Esta es la confesión de Maite Delgado, una joven surfista que padece una discapacidad auditiva que, lejos de limitarle, le ha empujado a superarse a sí misma y llegar a la élite del deporte acuático.

"Como no escuchas, pierdes el equilibrio", afirma Maite, flamante ganadora del I Campeonato Internacional de Surf adaptado de Sopelana 2019. Sin embargo, su ambición no conoce límites y tiene muy claro su objetivo: "Me gustaría ir al campeonato mundial de surf y ganar".

Fernando Porra, su monitor, conoce a Maite a la perfección y le ha ayudado en esta travesía que es su carrera deportiva. "Con las olas grandes pasa más miedo", relata Porra, que reconoce que ayudar a la surfista "le llena".