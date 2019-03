El brutal ataque de un pitbull a un kitesurfista: "La gente no cuida a los perros y después hay accidentes como este"

Gustavo Cerviño ha publicado el vídeo del ataque de un perro que sufrió por parte de un perro pitbull mientras practicaba kitesurf en Punta Rasa, el paraíso de los kitesurfistas en Argentina.

Gustavo Cerviño sufrió importantes desgarros en el brazo, llegando a recibir 18 puntos de sutura en las heridas del brazo.

"Hay que ir con mucho cuidado con los perros, la gente lleva perros y no los cuidan. Después hay accidentes como este que me paso a mí . Si hubiese atacado a un chico o a una mujer le hubiese hecho mucho mas daño del que me hizo a mí, me dieron 18 puntos", escribió Gustavo Cerviño en YouTube.

Te puede interesar:

Se parte la pierna de una patada y el crujido del hueso se escucha en todo el pabellón

Inéditas y duras imágenes de la tragedia del incendio de la academia del Flamengo

Así quedó la cara de Nelson Oliveira tras el espeluznante pisotón de un rival