Menuda sonrisa puso Novak Djokovic cuando vio a nuestro compañero Marcos Benito con el micrófono de 'El Chiringuito'. El serbio, que está en Madrid con motivo de la nueva Copa Davis de la que Gerard Piqué es impulsor, se llevó una inmensa alegría en su coche ante la alcachofa del programa.

"¡Aaaaaahhhhh, 'El Chiringuito'! ¡Sí, sí, claro!" dijo desbordando una más que visible alegría.

Posteriormente, ya habló de su participación en el torneo que se disputa en Madrid. "Está siendo duro, todo el día jugando... Pero bueno, hay muchas cosas positivas. Esperamos poder jugar la final", comentó.

Eso sí, el cambio de horarios hará que Novak tenga que prescindir de 'fiestas': "No, esta noche no hay ninguna. ¿Que cuándo me fui a dormir? Eso es privado..."

Sin duda alguna Novak Djokovic es una de las grandes estrellas del tenias y uno de los más carismáticos que hay en la ATP.

