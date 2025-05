El vacile de Andy Murray a Rafa Nadal sobre el Real Madrid en Champions: "Es el humor británico"

El homenaje de Roland Garros a Rafael Nadal sigue copando las portadas del mundo del deporte. La ceremonia permanecerá en la retina de todos los amantes del tenis ya que se presenció una imagen histórica con Novak Djokovic, Roger Federer y Andy Murray.

Los cuatro miembros del 'Big Four' estuvieron presentes en la arcilla de París para acompañar al extenista manacorí en su despedida a lo grande en la pista central. Un reencuentro histórico entre los grandes dominadores del tenis en los últimos años.

Nadal fue preguntado sobre qué habló con los que fueron sus grandes adversarios a la hora de conquistar sus Grand Slams. El balear desveló una broma que le hizo Andy Murray en clave futbolística y con el Real Madrid como protagonista.

"Llevaba tiempo sin saber de Andy, pero el día que el Arsenal le ganó 3-0 al Madrid, recibí un mensaje suyo diciéndome... Voy a leerlo porque es bastante bueno. 'Oye Rafa, hace tiempo que no hablo contigo. Solo quería saber si estás bien y tu familia también', me escribió", ha comentado entre risas el balear en rueda de prensa.

El balear, reconocido seguidor madridista tuvo que digerir la derrota del equipo blanco sobre el Arsenal que les apeó de la Champions League en cuartos de final: "En ese momento no le contesté. Es el humor británico. Me sacó una sonrisa en un instante en el que no me apetecía reír".