Tsitsipas da la sorpresa y elimina a Federer del Open de Australia en un partido épico

El suizo Roger Federer (3), quien aterrizó en Melbourne como vigente campeón, cayó eliminado en octavos de final ante la inspiración del joven griego Stefanos Tsitsipas (14) por 6-7(11), 7-6(3), 7-5 y 7-6(5). La derrota de Federer llega tras la del croata Marin Cilic, finalista ante el suizo el año pasado, que cayó en cinco sets ante el español Roberto Bautista.

Este resultado de Roger le hará descender, como mínimo, a la sexta posición en la lista ATP. Un motivado Tsitsipas, aupado por una importante presencia de público griego, se encargó de interrumpir el camino del tenista de Basilea hacia el que hubiera sido su centésimo título como profesional.

El joven, quien fue derrotado por Federer en la reciente Copa Hopman, se recuperó tras ceder el primer parcial en un largo desempate y certificó, por primera vez en su carrera, el pase a los cuartos de final de un Grand Slam. Por su parte, el suizo sólo pudo llegar a los octavos de final después de que sus últimas dos actuaciones en Melbourne Park fueran inmejorables tras conseguir el título en ambos años.

Tras la sorpresa vivida en el último partido del cuadro masculino disputado durante la jornada de este domingo, el tenista español Rafael Nadal (2) no repetirá un duelo contra su eterno rival Federer, con el que disputó la última final a orillas del Yarra en 2017. Tsitsipas será el nuevo rival del español Roberto Bautista Agut (22), quien venció por su parte al croata Marin Cilic (6) para acceder a los cuartos de final.

"Es una leyenda, le sigo desde que tenia seis años. No puedo describir esta sensación", dijo el griego en pista durante la tradicional entrevista con el ganador, esta vez con John McEnroe como interlocutor. "Cada partido rompo un par de zapatillas, creo que veréis muchas veces esta situación", añadió Stefanos.

"He jugado un partido con mucha agresividad, sin saber lo que podía pasar, pero presionándole mucho. He mostrado un gran espíritu de lucha y determinación", dijo el ganador, quien mostró su admiración por McEnroe. "Tu me has inspirado (en su carrera) acercándome a la red y siendo agresivo, y creo que este juego hay que mantenerlo porque lo hace más interesante", añadió Tstisipas haciendo las delicias de McEnroe.