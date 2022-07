Stefanos Tsitsipas ha quedado señalado tras su duelo con Nick Kyrgios. El griego ha perdido completamente los papeles en su partido contra el australiano en Wimbledon, protagonizando hasta dos momentos censurables en los que pagó su frustración primero con un aficionado y luego con el propio tenista oceánico.

El heleno, por la frustración de un encuentro que se le complicó conforme avanzaba, lanzó una bola a la grada que impactó directa en un espectador que estaba en las gradas de Wimbledon.

En ese instante, Kyrgios se dirigió al juez de silla y al supervisor que bajaba a la pista que descalificasen a Tsitsipas. Algo que no sucedió.

Y no fue porque el australiano no insistiese: "¿Cómo puedes tirar una pelota a la grada, darle a alguien y no ser descalificado?"

"¿Eres estúpido? ¿Tiene que salir alguien herido para que le descalifiques? Si yo hago eso... Dios mío", siguió ante el juez de silla.

Posteriormente, el griego, en un remate, dirigió la bola a propósito contra el cuerpo de Nick Kyrgios, que se giró y dio la espalda a su rival.