En el ATP de Lyon, ocurrió este martes un tenso momento entre dos tenistas: Sebastián Báez y Marton Fucsovics. Durante el partido, Fucsovics recriminó al juez de silla que el argentino le estaba provocando con sus gritos cada vez que efectuaba un golpe.

A partir de ahí se desató la tensión, cuando el húngaro Marton Fucsovics le dijo: "¿Cuántos años tienes?¿12?". A lo que Báez repondió: "22".

La situación quedó ahí en un primer momento, pero en la pausa, Fucsovics seguía encendido. "Estos jodidos chavales de 20 años. Es que no es el único que actúa de una manera tan antideportiva. Grita 'vamos' cada vez que fallo una bola. Grita como una p***", replicó.

Ante esas palabras, el juez de silla medió de forma excepcional llamándole la atención. "No quiero que hables así. Entiendo que estés frustrado y no te guste, pero no quiero este tipo de palabras en la pista", dijo el juez.

Además, le recordó que en Roma hace apenas una semana ya fue protagonista por otro tenso momento contra Norrie. El partido terminó ganándolo Báez 6-4 y 7-6.

Fucsovics se disculpó

El tenista húngaro después de lo ocurrido tuvo tiempo para recapacitar y con la mente fría se disculpó públicamente este miércoles. Lo hizo a través de sus redes sociales: "Utilicé palabras que no debería haber utilizado, así que me gustaría pedir perdón por mi comportamiento".

Es buena señal poder ver que Fucsovics recapacitó, ya que este tipo de comportamiento no debe darse en una pista de tenis, ni en ningún deporte.