Son muchos los deportistas que han lanzado mensajes contra la invasión de Rusia sobre Ucrania, pero ha sido el tenista Sergiy Stakhovsky el primero en anunciar públicamente que se une a la defensa de su país. Lo ha hecho en varias entrevistas en medios ingleses en las que ha dejado testimonios desgarradores.

"Sé usar un arma, si tengo que utilizarla, lo haré", ha dicho el ucraniano antes de partir hacia su país y después de dejar a su familia en Hungría. Sus hijos, a los que no les ha contado hacia dónde se dirige, asegura que todavía no entienden qué está ocurriendo: "Está siendo muy difícil para mi mujer. Mis hijos ni siquiera saben que estoy aquí. No entienden qué es esto de la guerra. Son demasiado pequeños para saberlo".

"El ejército ha abierto la lista de reservas para todo aquel que esté dispuesto a luchar, reunir armas y ser parte de la resistencia territorial. Hay mucha gente apuntada en la lista. Yo no tengo experiencia militar. Tengo experiencia con armas, de forma privada. No veo la razón por la que la mayoría de hombres en mi país tienen que poner sus vidas en riesgo y enviar a su familia lejos de Ucrania mientras ellos se quedan", ha explicado.

Stakhovsky, que llegó a ser 31 del mundo y derrotó a Roger Federer en Wimbledon 2013, es pesimista y cree que no será fácil "resistir" en suelo ucraniano: "Han sido ocho años de guerra con Rusia, ¿dónde ha estado toda esta cobertura durante este tiempo? Rusia tiene una población de 140 millones de personas, que va desde Europa hasta Alaska. Va ser imposible resistir mucho".

El tenis ucraniano se moviliza

Elina Svitolina, tenista ucraniana, ha renunciado al torneo de Monterrey para no jugar contra rivales rusas o bielorrusas. Ha querido aclarar que los deportistas rusos "no son los culpables de la invasión: "No le echo la culpa a ningún deportista ruso".

La ucraniana ha pedido al mundo del tenis que tenga "una posición clara": "La situación actual requiere una posición clara de nuestras organizaciones: ATP, WTA e ITF. Por lo tanto, nosotros, los jugadores ucranianos, solicitamos que sigan las recomendaciones del COI y admitan a los atletas rusos y bielorrusos solo como atletas neutrales".

Además ha anunciado que donará el dinero que gane en los torneos a las necesidades humanitarias de su país: "Están en todos mis pensamientos y oraciones. Siempre están conmigo. Yo soy de Ucrania. Eres Ucrania. Elina Svitolina, una orgullosa ucraniana".