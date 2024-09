Después de levantar la Laver Cup como un la gran estrella del torneo, Carlos Alcaraz aterrizaba en China para iniciar la habitual gira asiática que lleva a cabo el circuito ATP en esta época del año. La primera parada para Carlitos ha sido el ATP 500 de Pekín donde ya está en cuartos.

La mañana de este domingo el de El Palmar aseguró su pase a la antepenúltima ronda tras vencer a Tallos Griekspoor por un contundente 6-1 y 6-2. La realidad es que Alcaraz no solo se ha clasificado para cuartos de final, con la victoria de hoy Carlitos acumula 200 triunfos en toda su carrera en el circuito profesional.

La cifra puede no parecer tan increíble cuando el aficionado al tenis se para a pensar en todo lo que ha ganado Alcaraz. Sin embargo, la realidad es que el murciano se convierte en el tercer tenista más joven de la historia en alcanzar este número de victorias, solo por detrás del legendario John McEnroe.

Ni el mismísimo 'Big Three', ni leyendas de calibre de Bjorn Börg, Boris Becker o Andre Agassi están al nivel de Alcaraz en este aspecto. Solo Rafa Nadal le puede discutir la segunda plaza al vigente campeón de Wimbledon porque consiguió las 200 victorias con menos edad pero necesitó más partidos.

Carlos ha tenido que jugar 252 duelos para conseguir esos dos centenares de victorias. Alcaraz lo ha comentado en rueda de prensa: "Solo llevo dos años y medio en el circuito, así que haber alcanzado los 200 triunfos es genial para mí".

Carlos Alcaraz is the second quickest player ever to get 200 tour level wins.

“It’s pretty good but I’m already looking forward to the 300th” pic.twitter.com/VTUhtiaOQw