En su primera participación en la Laver Cup, Carlos Alcaraz batió un récord histórico de Roger Federer.

El murciano se convirtió en el primer tenista que aporta ocho puntos a la victoria de su equipo en el torneo.

De hecho, el número 3 del mundo fue fundamental en la remontada de Europa contra el Resto del Mundo.

De los 13 puntos que logró el combinado del viejo continente, ocho vinieron con la firma de Carlitos.

En rueda de prensa, tanto Alexander Zverev como Daniil Medvedev se rindieron ante el gran nivel del español, pero fue Casper Ruud el que señaló que sin él habrían perdido.

"Gracias por salvarnos, hermano", respondió el tenista noruego a un mensaje de Alcaraz en redes sociales.

Thanks for saving us bro🙏😂