Carlos Alcaraz analizó lo que se le pasó por la cabeza en el momento en el que se lesionaba del gemelo derecho y de cómo ha afrontado el partido después del desafortunado suceso. El número 1 del mundoreconoció no haber sabido controlar la tensión que genera jugar contra un grande como Novak Djokovic.

El tenista murciano sacó su lado más humano para sincerarse sobre la lesión sufrida hoy: "Me acalambré por los nervios y la tensión de jugar con una leyenda como Djokovic. Él te lleva al límite. Si alguien juega contra Djokovic y dice que no nota tensión, miente. Tengo que aprender la lección para la próxima vez. La tensión me ha pasado factura tras dos sets muy duros".

Alcaraz dio por perdido el tercer set debido a los problemas físicos y dejó en evidencia la imposibilidad de poder continuar jugando dando el máximo. Aún así, el tenista de El Palmar sacó madera de campeón y a pesar de estar tocado, decidió acabar el partido.

Lo que le dijo a su equipo

Alcaraz se dirigió a su cuerpo técnico en el momento de la lesión: "Yo le decía a mi banquillo que estaba jodido, pero no me he planteado la retirada. Pensaba que en el cuarto set, tenía un 1 por ciento de opciones".

Carlitos tiró de fe en el cuarto set, por muy poca que fuera la tenía. Gesto de casta y coraje del número uno del mundo que ya demuestra que no solo juega como un campeón, sino que también actúa como tal.