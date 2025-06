Sinner reconoce que Carlos Alcaraz es su 'bestia negra'

"¿Por qué le cuesta tanto a Sinner enfrentar a Carlos Alcaraz?": esta fue la pregunta que el extenista Jo-Wilfried Tsonga le trasladó a Jannik durante una entrevista en 'Prime' tras vencer a Rublev para clasificarse a cuartos de final de Roland Garros.

El italiano, sincero, reconoció que el número 2 del mundo tiene mayor repertorio tenístico que él.

"A veces siento que él tiene más opciones. Puede hacer un slice corto, puede jugar largo, las voleas son increíbles, tiene muy buena mano y ahora está sacando muy bien. Físicamente es muy fuerte. Tiene la calidad de los jugadores más especiales", explicó.

Gane o pierda, Sinner afirma que jugar contra Carlitos es un 'máster' para él: "Incluso cuando pierdo, siempre me encanta jugar contra él, porque me da mucho feedback acerca de lo que debo mejorar".

Eso sí, no quiere destacar qué puntos del juego de Alcaraz le cuestan más para no dar pistas a sus rivales.

"No te voy a contestar acerca de por qué me gana tanto, porque quizás otros jugadores me escuchen y no quiero que pase eso (risas), pero creo que todos sabemos por qué: es rápido, es físico, juega con una tremenda intensidad, es increíble", zanjó el número 1 del mundo.