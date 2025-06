Toni Nadal le sugiere a Carlos Alcaraz "que deje el tenis": "Si le agobia..."

"Si no te compensa, mejor que cambies de trabajo"

Desde que saliera a la luz el documental de Carlos Alcaraz, mucho se ha hablado sobre si hace lo correcto o no el murciano tratando de ser el mejor "a su manera", es decir, sin renunciar a parte de su vida ociosa.

Unos le han 'atizado' y otros le han defendido, pero pocos han hablado de manera tan contundente como Toni Nadal.

El tío y exentrenador de Rafa no ha podido ser más claro en el podcast de 'Nude Project': "Si le agobia, pues que deje el tenis. Entiendo las cosas de manera diferente en la vida".

Toni incide en que debe toma una decisión y ser consecuente con ella: "La vida es un tema de renuncias, no solo de hacer lo que yo quiero. A veces, a la gente le compensa y, a veces, no. Si no te compensa, mejor que cambies de trabajo".

"Espero que Alcaraz no lo cambie, porque es uno de los mejores del mundo, pero uno tiene que asumir el reto. Uno tiene que asumir que lo que uno está haciendo en la vida va a comportar una serie de renuncias", añade.

"Cuando lo haces por ti, es el precio que tienes que pagar. Alcaraz, siendo un gran jugador de tenis, aparte paga un precio, es verdad. Pero por otra parte, gana mucho más dinero que la inmensa mayoría de jóvenes de su edad, tiene un reconocimiento social mucho mayor, vive unas experiencias que poca gente vive... Si no te compensa, mejor toma una decisión", zanja. Veremos cuál es la réplica de Carlitos.