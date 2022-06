Rafa Nadal está listo para Wimbledon. El balear, ganador este 2022 en el Open de Australia y el Roland Garros, afronta el tercer Grand Slam del año con optimismo y con ganas, viendo cómo evoluciona además de su lesión crónica en el pie.

Una que progresa adecuadamente, después de tener que jugar infiltrado en la arena de Roland Garros. El más grande de la historia del tenis ha confirmado que no tiene "ese dolor" que tuvo durante año y medio.

"Puedo caminar normal todos los días. Cuando me despierto no siento ese dolor que tuve durante año y medio", dice Nadal.

Y se ve bien en los entrenamientos: "En general, mejor. En estas semanas no he tenido un día de esos que me duele terriblemente. Soy positivo".

"Es el torneo más complicado de predecir"

Sin embargo, es cauto: "Es el torneo más complicado de predecir. No sé cómo llegó, la verdad. No he jugado nada en tres años en hierba, y la memoria es importante".

"Es algo que ayuda sobre la superficie. Ha sido una semana lógica, con momentos mejores y peores, pero con una línea claramente ascendente", sigue Rafa.

Nadal se ve listo: "Los partidos me han ido bien, y he entrenado con gente exigente. Confío en llegar competitivo, y lo importante es que los momentos malos sean cada vez más cortos".

"Estoy disfrutando de jugar en hierba tras tres años. Estoy contento, si estoy aquí es porque las cosas van bien; si no, no estaría aquí", dice Nadal.

"Aquí solo jugamos al tenis"

Porque Nadal sabe que con el dolor, no: "Ha sido duro. No saber si iba a poder terminar el entrenamiento, o el partido. No han sido fáciles estos seis meses, pero hay cosas peores en la vida, aquí solo jugamos al tenis".