"Tengo que, como hice antes de la temporada 2017, tomarme el tiempo necesario para estar al 100% y jugar en mi nivel más alto. Extrañaré a los aficionados y al circuito pero espero ver a todos de vuelta en el inicio de la temporada 2021" Este fue el mensaje que publicó Roger Federer para anunciar que pasará de nuevo por quirófano para someterse a otra operación en su rodilla derecha.

En agosto, el suizo cumplirá 39 años y su retirada parece estar acercándose. Así mismo lo ha reconocido él al medio alemán 'Zeit Magazin': "La hora de la retirada está cada vez más cerca y sé que echaré de menos el circuito".

"Lo fácil habría sido retirarme ahora, pero quiero continuar y darme una oportunidad para aprovechar mi tenis", añadió Federer, que explicó que su recuperación se está desarrollando correctamente: "Va bien, aunque me tomaré mi tiempo para recuperar la forma".

Para finalizar, Roger destacó un momento de su carrera, concretamente una derrota contra Franco Squillari en la primera ronda de Hamburgo 2001, en el que se dio cuenta de la importancia de un buen comportamiento en la pista.

"Después de la primera bola de partido, rompí mi raqueta y me di cuenta de que no podía comportarme de esa manera. Por el público, por mis padres, por mis amigos, por mis entrenadores. Todo el mundo pensaba que se me había ido la cabeza. El proceso fue largo y me costó dos años el aprender a comportarme en una pista", señaló el suizo.