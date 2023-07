Novak Djokovic es el gran favorito a volver a salir campeón en Wimbledon. Parece que sólo Carlos Alcaraz le podría hacer sombra, pero el serbio ha demostrado en los últimos años que es el dominador de la hierba de Londres. Ya está en tercera ronda por la vía rápida.

Allí se enfrentará a Stan Wawrinka, que es pesimista con respecto a sus opciones: "Me gustaría mucho ser competitivo y ofrecer un buen tenis, pero es imposible imaginarme que tengo opciones reales de ganar el partido. Hace mucho que no juego al nivel que se necesita para ganar a Djokovic en un Grand Slam".

"Me hace mucha ilusión enfrentarme a él aquí, va a ser la primera vez que nos veamos las caras en hierba y me hace mucha ilusión. Honestamente, creo que no tengo ninguna posibilidad de salir campeón de este torneo, y si miras los datos y las sensaciones de Novak, también me parece imposible vencerle", dijo el tenista suizo.

Preguntado sobre el mejor tenista de la historia, respondió pidiendo que le dijeran una "debilidad" de Djokovic: "No sé... A ver, dame una debilidad de Djokovic. Creo que es el jugador perfecto, es capaz de jugar el golpe ideal en cada momento, resta que es una locura, saca bien...".

"Lo hace todo bien, así que no me sorprende en absoluto que pueda igualar los 8 títulos de Federer en este evento. Debemos centrarnos en disfrutar de lo que queda de estos gigantes. Rafa (Nadal) aún no se ha retirado, Novak tiene aún retos por delante, y yo disfruto mucho viendo todos sus partidos como buen aficionado al tenis que soy", sentenció.