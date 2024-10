En una semana dura para la historia del tenis, con la retirada de Rafa Nadal, el único miembro aún en activo del legendario 'Big3' se citaba en una nueva final de Masters. Novak Djokovic buscaba su título número 100 en estos torneos ante el que probablemente sea el tenista más en forma del circuito, Jannick Sinner.

El italiano se ha terminado imponiendo en dos sets por 7-6 y 6-3 pero 'Nole' ha sabido competir en todo momento del partido, sobre todo en el primer set. A pesar de ello, la superioridad física de Sinner se ha hecho notar y el número uno del mundo ha terminado por imponer su ley.

Djokovic se ha mostrado contento con el nivel mostrado en Shanghái y ha reconocido que tiene fuelle para rato: "Mi nivel de tenis fue realmente bueno este torneo, probablemente el mejor después de los Juegos Olímpicos en cuanto a cómo me he sentido, cómo he jugado, cómo he luchado. Hoy hice todo lo que pude. Bajo circunstancias en las que quizás no me sentí al 100% fresco.

"Pero al mismo tiempo le doy todo el crédito del mundo a Jannik por jugar los puntos importantes mejor que yo, eso fue lo que marcó la diferencia. Se mereció ganar, fue demasiado fuerte en esos momentos importantes", afirmó 'Nole' en rueda de prensa.

Pocos días después de que se conociera la retirada de Rafa Nadal, Djokovic ha querido asegurar que a sus 37 años sigue teniendo hambre de títulos: "Estos son los tipos de partidos y desafíos para los que me esfuerzo, para poder estar en la posición de jugar ante los mejores del mundo en los principales escenarios. Para ello trabajo y por eso todavía me llevo al límite".

"No sé qué traerá el futuro, intentaré seguir dejándome llevar y ver cómo estoy en un momento determinado. Todavía tengo planeado competir y jugar la próxima temporada, veremos cómo de lejos puedo llegar", ha concluido el serbio.