El 'adiós' de Rafa Nadal al tenis será recordado durante mucho tiempo. No solo porque se trate de la despedida de uno de los mejores de la historia sino por las reacciones que ha provocado que Rafa ponga fin a una trayectoria de ensueño.

Por su rivalidad con Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic han sido los autores de los mensajes más sonados y emotivos pero lo cierto es que una gran parte del circuito masculino y femenino ha querido despedirse de él.

La tenista estadounidense Coco Gauff ha querido decir adiós a la que según ella dice haber sido una de sus principales inspiraciones: "Mi persona favorita a la que ver jugando. A veces hablamos de las retiradas como si estuvieran muertos. Sinceramente, es mi persona favorita a la que ver entrenar. La intensidad que ponía en la pista de entrenamiento y en los partidos es algo que no tiene comparación".

"Me emocioné un poco viendo el vídeo, porque Rafa es todo lo que conocía cuando era pequeña. Estoy segura de que ha ganado Roland Garros la mayor parte de mi vida. Supongo que es algo desafortunado y que le pasa a todos algún día. Espero que haya sido bajo sus condiciones. Sé que tal vez este año no tuvo tantos momentos sin lesiones como le hubiera gustado", confesó Gauff en rueda de prensa.

Más allá de por su juego y títulos, la joven tenista americana guarda un bonito recuerdo de Rafa por un detalle que tuvo con ella: "Recuerdo que me felicitó el año pasado por llegar a la final de Roland Garros. Di una voltereta porque no podía creerme que me hablara a mí".

"Fue súper amable. Los dos estábamos esperando en el transbordador, era la última lanzadera del día, como a las 23 de la noche. Carlos también estaba, pero él no tenía ninguno. Es algo que recordaré, que contaré a mis hijos, porque significa mucho para mí", concluye Gauff.