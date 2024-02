Carlos Alcaraz debutó con victoria en su debut en el torneo de Buenos Aires frente al argentino Camilo Ugo Carabelli. Sin haber mostrado su mejor juego, el murciano consiguió la victoria en dos sets 6-2 y 7-5.

Tras el encuentro, el número dos del mundo ha reflexionado sobre su encuentro y sus expectativas para este año: "Me he encontrado bien. Ha habido nervios al entrar porque todas las primeras rondas en los torneos son difíciles. Me veo bien físicamente y mentalmente, creo que tengo un buen tenis para hacer una buena gira de tierra".

"En la red me ha dicho que me daría una camiseta de su equipo (San Lorenzo) porque no puedo ser de Boca y luego ha venido y me la ha dado. Yo le he comentado que la voy a poner en mi habitación", comentó Alcaraz sobre la curiosa charla con Caballeri al finalizar el encuentro.

El joven tenista fue preguntado por el objetivo de regresar al número uno del ránking mundial: "Bueno, es un objetivo. Hay buenos jugadores que están luchando por el número uno, creo que va a ser una buena pelea y espero que yo lo recupere pronto".

Alcaraz ha querido valorar también a su próximo rival, el italiano Andrea Vavassori: "Le he visto jugar mucho. Antes era un jugador más de dobles, pero ahora se ha ido consolidando cada vez más en individuales, jugando un gran tenis, haciendo grandes resultados".

Por último, Charly respondió tras ser denominado como 'crack': "No me considero un crack. Crack considero a Federer, a Rafa y a Djokovic, y a alguno más. Para denominarte con la palabra crack ya tienes que ser muy bueno en todo y yo tengo muchísimo por mejorar".