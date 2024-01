Carlos Alcaraz ha empezado brillando en el Open de Australia. Superó a Richard Gasquet en tres sets (7-6, 6-1 y 6-2) y dejó algunos puntazos habituales de su juego. Tras el encuentro se mostró satisfecho con su puesta en escena, aunque matizó que tenía muchas cosas que mejorar.

Así habló en rueda de prensa en la madrugada de Melbourne: "Me sentí bastante bien, creo que jugué un buen tenis. Tuve muchas oportunidades que no aproveché, pero es normal después de dos meses sin competir".

"Creo que hoy ha sido un poco más difícil porque llevo mucho tiempo sin competir. He salido contento por el partido en general", ha expresado el número 2 del tenis mundial, por detrás de Novak Djokovic.

En pretemporada no ha trabajado "nada especial": "Más o menos lo mismo que hace un año. Tenía que mejorar muchas cosas fuera de pista y esta pretemporada lo he mejorado, haciendo las cosas mejor fuera y eso me ayuda a estar mejor físicamente. Los problemas que tuve el año pasado por estas fechas, eso me ayudó a ver las cosas qué tenía que hacer mejor, cómo tengo que trabajar...".

Jugó en el último turno de la pista central. Pero se mostró satisfecho con las condiciones. "Las condiciones me han gustado. Obviamente, prefiero jugar de día por el descansar y hacer las cosas a otro ritmo, pero a nivel tenístico las cosas no las he sentido mal", sentenció el tenista murciano.

En segunda ronda se medirá al italiano Lorenzo Sonego, número 46 del mundo. El partido se disputará el jueves en horario todavía por confirmar.