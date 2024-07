Carlos Alcaraz camina con paso firme sobre la hierba de Wimbledon. Ya está en cuartos de final y se medirá al estadounidense Tommy Paul este martes. Defiende título... y a pesar de algunas desconexiones, está demostrando un gran tenis. Su salvadas son virales en redes sociales.

Y precisamente ha reaccionado a esos puntos que parecen imposibles de devolver. En declaraciones a 'Eurosport' él mismo reconoce que es "increíble": "Yo solo intento luchar cada bola, cada punto...".

"Sin importar en qué parte de la pista esté. Para tratar de darme la oportunidad de seguir vivo en el punto. Quiero demostrarle al oponente que no importa qué tiro lance que voy a estar ahí. Así soy", apunta el tenista murciano.

"Creo que jugar contra zurdos siempre es difícil. En Queen's lo hice por primera vez y creo que aprendí un poco de ese partido. Los cortados en el lado de la ventaja, que son tan difíciles de coger. Me he sentido bien hoy, he jugado a un alto nivel. He intentado no pensar que jugaba contra un zurdo", sentencia sobre sus rivales.

Este domingo superó en la central a Humbert en cuatro sets. El francés, zurdo, fue un dolor de cabeza para un Carlitos que desconectó en el tercer set. Pero en el cuarto todo cambió y el español volvió a poner su mejor versión sobre la pista.