Los Juegos Olímpicos de Tokio del próximo verano podrían tener una baja muy sensible. Uno de los mejores deportistas del momento y de los últimos años. Se trata del tenista Rafa Nadal, que ha puesto en duda su participación en la cita olímpica del próximo verano.

"No sé todavía, no puedo dar una respuesta clara porque no lo sé. En un mundo normal nunca pensaría en perderme los Juegos, claro, todos sabemos lo importantes que son para mí. En estas situaciones, no sé, veremos en un par de meses", ha afirmado el español.

El calendario será clave en su decisión final: "Tengo que organizar mi calendario. En un año normal siempre tengo claro mi calendario desde el 1 de enero, pero este año es distinto. Hay que ser flexible".

Nadal está en Roma a la espera de su debut en otro torneo de tierra. Su gran objetivo, ya saben, es llegar al 100% a Roland Garros, su plaza favorito donde ha ganado en trece ocasiones. Un nuevo reto después de su eliminación en el Mutua Madrid Open, donde fue cogiendo sensaciones con el paso de los partidos.

"La pandemia nos ha hecho vivir cosas a las que no estábamos acostumbrados. Cuando se habla de pandemia se habla de los jóvenes, pero yo creo que ellos tienen energías para adaptarse más. Para nosotros que llevamos una vida viviendo en unas condiciones que han cambiado de manera drástica y somos más conscientes de los problemas, esta preocupación está más acentuada", opinó, preguntado sobre los cambios en su vida por la pandemia.

Además, ha lanzado un mensaje a los jóvenes tenistas que ya deslumbran en el circuito: "Nosotros llevamos una vida jugando con público, quizá nosotros necesitemos un poco más eso, pero todo son teorías y búsqueda de motivos. Hay una generación joven que es buena. Es la vida, una rueda que no se detiene para nadie".