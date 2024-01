Rafa Nadal ha vuelto en plena forma. Ya ha conseguido dos victorias en dos partidos en el ATP de Brisbane, torneo previo al Open de Australia. Triunfo sólido en dos sets contra Jason Kubler, que apenas pudo hacerse con tres juegos en todo el partido.

La anécdota del duelo ocurrió al finalizar el primer set. Rafa se marchó al vestuario para cambiarse de ropa y acabó siendo amonestado por el juez de silla. El motivo: había tardado más de cinco minutos en regresar a la pista de juego.

La nueva reglamentación dictamina que si el jugador pide acudir a los vestuarios, tendrá un tiempo estimado de regreso de entre tres y cinco minutos. En caso de pasarse, será sancionado.

El propio Rafa explicó lo ocurrido al finalizar el partido: "Brisbane es muy húmedo y me lo he tenido que cambiar todo. Y eso requiere un tiempo. Yo escuchaba lo que me quedaba a través del chico que estaba conmigo, pero no sé si cuando le avisaban no era el tiempo correcto. Al salir a la pista, pensaba que estaba todo bien, pero...".

No podía esconder la sonrisa Nadal, que está disfrutando en su regreso al tenis: "Las victorias y las horas en la pista realmente ayudan".

Su preparación para el Open de Australia va mejor de lo esperado. "Me siento competitivo y eso es lo que quería", insiste el español.