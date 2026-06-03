Quién fue Roland Garros, la historia tras el nombre de uno de los torneos más importantes de tenis

Desde 1928 da nombre a uno de los templos del tenis más importantes del mundo pero, ¿quién fue Eugène Adrien Roland Georges Garros?

Uno de los nombres de los que más se ha hablado en lo que va de campeonato es el de Rafa Jódar, aunque su periplo por el que es uno de los torneos de tenis más importantes del mundo llegó a su fin tras caer en cuartos en la que ha sido su primera aparición en Roland Garros. Desde el pasado mes de mayo se disputa el torneo que llega a su final este fin de semana.

Pero hablando de nombres, lo cierto es que muchos desconocen que tras el de Garros se encuentra un personaje muy importante de la historia de la aviación francesa que nada tiene que ver con el mundo del tenis. Entonces, ¿cuál es la conexión entre ambos? ¿Quién fue Roland Garros?

Roland Garros: pionero de la aviación y héroe de guerra

Nacido en 1888 en Saint-Denis, en la isla francesa de Reunión, Eugène Adrien Roland Georges Garros fue un pionero francés de la aviación. En 1913 alcanzó fama internacional al completar el primer vuelo sin escalas sobre el mar Mediterráneo, recorriendo en casi 8 horas los más de 700 kilómetros que separan Fréjus (Francia) y Bizerta (Túnez). Además, fue un piloto civil muy reconocido por sus récords y vuelos de exhibición.

Con el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, Garrrós decidió alistarse voluntariamente como piloto de guerra. Durante el conflicto, se convirtió en alguien clave, pues contribuyó al desarrollo de un sistema innovador que supuso un salto tecnológico decisivo en la evolución del avión de caza: instaló cuñas metálicas en las palas de su hélice para desviar las balas de su propia ametralladora. Gracias a este ingenioso sistema, fue el primer piloto en disparar hacia adelante con éxito y derribar enemigos desde un caza monoplaza.

Fue capturado por los alemanes y pasó casi tres años como prisionero, pero logró escapar y volver a Francia como un héroe de guerra y símbolo nacional. No obstante, decidió regresar al frente y finalmente murió en combate en octubre de 1918.

Roland Garros: pionero de la aviación y héroe de guerra

Nacido en 1888 en Saint-Denis, en la isla francesa de Reunión, Eugène Adrien Roland Georges Garros fue un pionero francés de la aviación. En 1913 alcanzó fama internacional al completar el primer vuelo sin escalas sobre el mar Mediterráneo, recorriendo en casi 8 horas los más de 700 kilómetros que separan Fréjus (Francia) y Bizerta (Túnez). Además, fue un piloto civil muy reconocido por sus récords y vuelos de exhibición.

Con el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, Garrrós decidió alistarse voluntariamente como piloto de guerra. Durante el conflicto, se convirtió en alguien clave, pues contribuyó al desarrollo de un sistema innovador que supuso un salto tecnológico decisivo en la evolución del avión de caza: instaló cuñas metálicas en las palas de su hélice para desviar las balas de su propia ametralladora. Gracias a este ingenioso sistema, fue el primer piloto en disparar hacia adelante con éxito y derribar enemigos desde un caza monoplaza.

Fue capturado por los alemanes y pasó casi tres años como prisionero, pero logró escapar y volver a Francia como un héroe de guerra y símbolo nacional. No obstante, decidió regresar al frente y finalmente murió en combate en octubre de 1918.

Por qué el torneo de tenis lleva su nombre

En 1928, la Federación Francesa de Tenis inauguró un nuevo estadio en París para albergar la final de la Copa Davis, tras la victoria de Francia en 1927 frente a Estados Unidos. Esta victoria supuso la pérdida de hegemonía estadounidense en el torneo durante seis años consecutivos. Los terrenos fueron cedidos por el club Stade Français, cuyo presidente, Émile Lesueur, era amigo de Garros. Por ello, propuso que el estadio llevara el nombre de su amigo Roland Garros. La elección del nombre respondía al deseo de vincular el evento deportivo a una figura que representara la modernidad, el coraje y la ambición de la Francia de entreguerras.

Desde entonces, el complejo deportivo pasó a conocerse como Stade Roland Garros. No obstante, desde 1968, el nombre también pasó a identificarse con el torneo que forma parte del circuito de Grand Slam.

Garros nunca practicó el tenis, pero su nombre quedó asociado desde entonces al campeonato. Con el tiempo, esa asociación fue más allá del homenaje: su legado comenzó a encarnar los valores que el torneo quería proyectar.

Así, un aviador que jamás jugó al tenis ni tan siquiera sostuvo una raqueta acabó dando nombre a uno de los eventos más prestigiosos del tenis sobre tierra batida fundiendo su memoria con el polvo de ladrillo de París y con la historia del deporte.

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