Si parpadean se lo pierden. Así es el tenis de mesa y así fue el puntazo que Liam Pitchford se marcó ante Jun Mizutani. Ni corto ni perezoso, el jugador británico puso su raqueta tras su cuerpo para conectar con la bola y dejar al asiático con un gesto de 'madre mía lo que me acaban de hacer'.

The trickshot 🏓 The reaction 👏 Liam Pitchford 🔥 Via @BBCSport pic.twitter.com/ilmtJVMr9r — BBC (@BBC) November 16, 2019

Le salió bien una vez, y Mizutani reaccionó con un aplauso ante la acción de su rival. Eso sí, luego volvió a probar suerte y en esta ocasión no tuvo el mismo resultado.

El asiático reaccionó bien ante el golpe y el siguiente raquetazo batió al jugador británico. Pitchford le hizo un gesto en plan 'esta sí me la has visto'. O eso o justo lo contrario, porque Mizutani no parecía ni mucho menos feliz tras el nuevo intento de su rival...

Finalmente, Pitchford venció a Mizutani para seguir avanzando en el torneo oceánico tras un duelo que dejó uno de esos puntos que hay que verlos para creer que son verdad.