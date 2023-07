Los controles de 'antidoping' cada vez son más habituales en todos los deportes y los jugadores tienen que desvelar su paradero cuando se requiera para que hagan un test, tal y como se indica de Agencia Mundial Antidopaje.

Jenson Brooksby, promesa del tenis estadounidense, se ha ausentado en tres de ellos, por lo que ha sido suspendido provisionalmente de las competiciones ATP.

El estadounidense de 21 años es una de los más prometedores del circuito, será apartado de las pistas durante 5 meses. Brooksby no estuvo en tres controles sorpresa en los últimos 12 meses, por lo que se le considera positivo.

A pesar de todo, el tenista ha anunciado que recurrirá la decisión y que es un error considerar que se ha saltado los controles, puesto que estaba recuperándose de una lesión. Está dispuesto a ofrecer evidencias para demostrar que es inocente.

Su último partido fue ante Tommy Paul en el Open de Australia. Desde entonces, la lesión le hizo caer de la posición 39 del ránking ATP hasta la 101.

Big news from Brooksby, who is provisionally suspended after allegedly missing three anti doping tests. He denies it. pic.twitter.com/GVGJb83r5k