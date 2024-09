Novak Djokovic no ha conseguido ningún Grand Slam este curso, pero sí el oro olímpico. Un título que le faltaba en su extensa carrera. Pero John McEnroe, leyenda del tenis, cree que ha comenzado el final de su carrera a sus 37 años.

En 'Eurosport', McEnroe hace una atrevida apuesta: cree que Nole no volverá a ganar un grande... aunque matiza que "nunca quieres descartarle".

"¿Cuánto tiempo podrá mantener la motivación este tipo? Ganó el oro olímpico. Me sorprende que haya mantenido la motivación durante tanto tiempo. Seguro que me sorprende de alguna manera y nos quedaremos con la boca abierta, porque el año pasado ganó tres de los cuatro, pero ahora decimos que no volverá a ganarlos", dice el extenista.

"Nunca quieres descartarle. Esta sería la primera vez en la que sin duda podrías decir que te empiezas a preguntar si va a volver a ganar", se pronuncia.

Insiste en que "por su edad" le sorprendería que volviera a ganar: "Me sorprendería en cierto modo que volviera a ganar, sobre todo por su edad. En algún momento, esto te afecta y pierdes el factor miedo de los jóvenes. Entonces, los chicos que no creían tener ninguna oportunidad sienten que la tienen".

Con 24 grandes, ahora la pregunta es si encontrará la motivación para el siguiente: "Creo que intentará encontrar la motivación para conseguir el número 25".