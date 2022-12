Stefanos Tsitsipas, número 4 del ranking ATP, ha realizado una serie de comentarios en los últimos días en los que ha incendiado las redes sociales a causa de hacer diferentes comentarios negativos relacionados con el movimiento feminista.

Todo comenzó cuando el griego 'retwitteó' un twit con el siguiente mensaje: "El feminismo moderno enseña a las mujeres a odiar a los hombres. Mujeres que odian a mujeres que están orgullosas de ser mujeres. Y eso hace que los hombres se avergüencen de ser hombres. Es muy triste ver que algo que era tan puro se vuelva tan canceroso".

Tsitsipas respondió así: "En mi opinión todos deberían ser iguales sin importar su origen, género, religión, etnia o raza. El feminismo moderno ha pasado de buscar la igualdad de género a una indignación que busca menospreciar a los hombres. ¿Cómo es eso justo?"

