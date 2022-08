Rafa Nadal ha hablado en la previa del US Open, el último Grand Slam del año en el que hay una baja sensible: Novak Djokovic. El serbio no estará debido a la normativa estadounidense sobre la entrada al país de extranjeros no vacunados, algo que el balear ha lamentado en rueda de prensa.

"De alguna manera ya sabíamos que no jugaría. A nivel personal estoy triste, siempre es una lástima cuando los mejores del mundo no pueden jugar, ya sea por lesiones o razones distintas. No contar con uno de los mejores jugadores siempre es una baja importante, es duro para los aficionados, para el torneo y para los jugadores, porque siempre queremos que estén los mejores", reconoció Nadal.

Posteriormente, quiso hacer una reflexión al respecto de la baja del serbio: "El deporte es más grande que cualquier jugador. Me perdí muchos torneos importantes en mi carrera debido a lesiones. El año pasado y hace dos no estuve aquí. El mundo del tenis sigue adelante incluso si no es una buena noticia para todos. El tenis continuará después de mí, de Novak y de Roger".

"Tengo cuidado tras la lesión"

Rafa Nadal sigue recuperándose de la lesión de abdominales que sufrió en Wimbledon, una molestia que reconoce que le condiciona en los entrenamientos.

"Ha sido duro lidiar con el desgarro con el abdomen. Es una lesión dura porque es peligrosa. Tienes una cicatriz en un lugar en el que pones mucho esfuerzo cuando estás sacando. Necesitas encontrar una flexibilidad de nuevo, porque no es como antes. De momento no pongo esfuerzo en el saque, pero me estoy entrenando a un alto nivel y bastante contento con la forma en la que lo estoy haciendo", concluyó.